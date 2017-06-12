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Finances

Senate Republicans’ budget proposal boosts funding to fight opioid crisis, saves money through administrative streamlining

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 04:33 PM
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Ohio Senate President Larry Obhof (center) joins Republican leaders to introduce Senate budget changes Monday at the Ohio Statehouse in Columbus. Senate Republicans in Ohio said Monday that theyve been able to close a projected $1 billion state budget gap while preserving essential services and pumping more money into fighting the opiate crisis. (AP Photo/Julie Carr Smyth)


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