Sentencing rescheduled in Ohio for U.S. Capitol plot suspect

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogU2VudGVuY2luZyBoYXMgYmVlbiByZXNjaGVkdWxlZCBmb3IgYW4gT2hp
byBtYW4gYWNjdXNlZCBvZiBwbG90dGluZyB0byBhdHRhY2sgdGhlIFUuUy4gQ2FwaXRvbCBpbiBz
dXBwb3J0IG9mIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwLjwvcD48cD5Ud2VudHktdHdvLXllYXIt
b2xkIENocmlzdG9waGVyIExlZSBDb3JuZWxsIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IGxhc3QgbW9udGggdG8g
dGhyZWUgY2hhcmdlcyBzdGVtbWluZyBmcm9tIGhpcyBKYW51YXJ5IDIwMTUgYXJyZXN0LjwvcD48
cD5TZW50ZW5jaW5nIGZvciBDb3JuZWxsIGhhZCBiZWVuIHNldCBmb3IgT2N0LiAzMS4gQ2luY2lu
bmF0aSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIFNhbmRyYSBCZWNrd2l0aCBvbiBUaHVyc2RheSBzZXQgYSBuZXcg
ZGF0ZSBvZiBEZWMuIDUuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIGhhdmUgc2FpZCB0aGV5IHdvdWxkIHNl
ZWsgYSBtYXhpbXVtIG9mIDMwIHllYXJzIGluIHByaXNvbi48L3A+PHA+RkJJIGFnZW50cyBhcnJl
c3RlZCBDb3JuZWxsIGluIHRoZSBwYXJraW5nIGxvdCBvZiBhIGd1biBzaG9wIG5lYXIgQ2luY2lu
bmF0aSwgc2F5aW5nIGhlJiM4MjE3O2QganVzdCBib3VnaHQgdHdvIE0tMTUgYXNzYXVsdCB3ZWFw
b25zIGFuZCBhbW11bml0aW9uLjwvcD48cD5Db3JuZWxsJiM4MjE3O3MgZmF0aGVyIGhhcyBzYWlk
IGhpcyBzb24gd2FzIG1pc2xlZCBhbmQgY29lcmNlZCBieSAmIzgyMjA7YSBzbml0Y2guJiM4MjIx
OzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.