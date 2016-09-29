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Sentencing rescheduled in Ohio for U.S. Capitol plot suspect

Associated Press

Published: September 29, 2016 - 12:53 PM | Updated: September 29, 2016 - 03:18 PM
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FILE  This Jan. 14, 2015 file photo made available by the Butler County Jail in Hamilton, Ohio, shows Christopher Lee Cornell of Green Township in suburban Cincinnati. The sentencing of Cornell, accused of plotting to attack the U.S. Capitol in support of the Islamic State group, has been rescheduled to Dec. 5, 2016, after he pleaded guilty Aug. 1 to three federal charges stemming from his Jan. 14, 2015, arrest. (Butler County Jail via AP, File)


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