Sexual conduct with animals may soon be a crime in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVMsIE9oaW86IE1lbWJlcnMgb2YgdGhlIE9oaW8gU2VuYXRlIGhhdmUgdW5hbmlt
b3VzbHkgdm90ZWQgdG8gYXBwcm92ZSBhIGJpbGwgdGhhdCB3b3VsZCBtYWtlIGhhdmluZyBzZXgg
d2l0aCBhbmltYWxzIGEgY3JpbWUgaW4gdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5TZW5hdGUgQmlsbCAxOTUg
cGFzc2VkIDMxLTAgb24gV2VkbmVzZGF5IGFuZCBub3cgaGVhZHMgdG8gdGhlIE9oaW8gSG91c2Ug
b2YgUmVwcmVzZW50YXRpdmVzLCB3aGljaCBtdXN0IGNvbnNpZGVyIHRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3
aXRoaW4gdGhlIG5leHQgd2VlayBmb3IgaXQgdG8gYmUgZmluYWxpemVkIGJlZm9yZSB0aGUgZW5k
IG9mIHNlc3Npb24uPC9wPjxwPk9oaW8gaXMgY3VycmVudGx5IG9uZSBvZiAxMSBzdGF0ZXMgdGhh
dCBkbyBub3QgaGF2ZSBhbnRpLWJlc3RpYWxpdHkgbGF3cy48L3A+PHA+VGhlIGJpbGwgZXhwcmVz
c2x5IHByb2hpYml0cyBpbmRpdmlkdWFscyBmcm9tIGVuZ2FnaW5nIGluIHNleHVhbCBjb25kdWN0
IHdpdGggYW5pbWFscyBhbmQgcmVsYXRlZCBhY3RzLiBJdCBhbHNvIGF1dGhvcml6ZXMgdGhlIHNl
aXp1cmUgb2YgYW5pbWFscyB1c2VkIGZvciBzZXh1YWwgcHVycG9zZXMgYW5kIHN0aXB1bGF0ZXMg
dGhhdCBvZmZlbmRlcnMgbXVzdCB1bmRlcmdvIHBzeWNob2xvZ2ljYWwgY291bnNlbGluZy48L3A+
PHA+U2VuLiBKYXkgSG90dGluZ2VyLCBhIE5ld2FyayBSZXB1YmxpY2FuIGFuZCBjby1zcG9uc29y
IG9mIHRoZSBiaWxsLCBzYXlzIGFuaW1hbCBhYnVzZSBvZnRlbiBsZWFkcyB0byBzaW1pbGFyIGJl
aGF2aW9yIGFnYWluc3QgY2hpbGRyZW4gYW5kIG90aGVycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.