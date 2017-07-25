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Sheriff urges fairgoers to try police shooting simulator

Associated Press

Published: July 25, 2017 - 12:46 PM

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Regional news briefs — July 25, 2017
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