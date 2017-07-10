Small plane crashes in Ohio pond; bodies of man, woman found

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVWRVJMWSwgT0hJTzogQXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHR3byBwZW9wbGUgd2VyZSBraWxsZWQg
d2hlbiBhIHNtYWxsIHBsYW5lIGNyYXNoZWQgaW50byBhIHJldGVudGlvbiBwb25kIGluIHNvdXRo
ZWFzdGVybiBPaGlvLjwvcD48cD5UaGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2ggcmVwb3J0cyB0aGF0IHRo
ZSByZW1haW5zIG9mIGFuIHVuaWRlbnRpZmllZCBtYW4gYW5kIHdvbWFuIGhhdmUgYmVlbiByZWNv
dmVyZWQgZnJvbSB0aGUgc2l0ZSBuZWFyIHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIENvdW50eSB2aWxsYWdlIG9m
IEJldmVybHksIGFib3V0IDc1IG1pbGVzIHNvdXRoZWFzdCBvZiBDb2x1bWJ1cy48L3A+PHA+QXV0
aG9yaXRpZXMgYmVsaWV2ZSB0aGUgY3Jhc2ggb2NjdXJyZWQgU2F0dXJkYXkgbW9ybmluZyBhcyB0
aGUgcHJpdmF0ZSBwbGFuZSB3YXMgdHJhdmVsaW5nIHRvIGFuIGFpcnBvcnQgbmVhciBQYXJrZXJz
YnVyZywgV2VzdCBWaXJnaW5pYSwgZnJvbSBDYXNzIENvdW50eSwgSW5kaWFuYS4gQSBzZWFyY2gg
YmVnYW4gYWZ0ZXIgaXQgZGlzYXBwZWFyZWQgZnJvbSByYWRhciwgYW5kIHRoZSB3cmVja2FnZSBm
cm9tIHRoZSBwbGFuZSB3YXMgZm91bmQgYXQgdGhlIHBvbmQgU2F0dXJkYXkgYWZ0ZXJub29uLjwv
cD48cD5UaGVyZSB3YXMgbm8gaW1tZWRpYXRlIHdvcmQgb24gd2hhdCBtaWdodCBoYXZlIGNhdXNl
ZCB0aGUgY3Jhc2guIEl0IGlzIHVuZGVyIGludmVzdGlnYXRpb24gYnkgdGhlIEZlZGVyYWwgQXZp
YXRpb24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.