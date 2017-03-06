State offers security improvement grants to Ohio nonprofits

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBzdGF0ZSBpcyBvZmZlcmluZyBncmFudHMgdG8gT2hpbyBub25wcm9m
aXQgb3JnYW5pemF0aW9ucyB0byBoZWxwIHRoZW0gd2l0aCBzZWN1cml0eSBpbXByb3ZlbWVudHMg
dG8gcHJldmVudCBvciBwcmVwYXJlIGZvciBhY3RzIG9mIHRlcnJvcmlzbS48L3A+PHA+R3JhbnRz
IG9mIHVwIHRvICQxMDAsMDAwIGFyZSBwcm92aWRlZCBieSB0aGUgT2hpbyBFbWVyZ2VuY3kgTWFu
YWdlbWVudCBBZ2VuY3kgLiBUaGUgYXBwbGljYXRpb24gZGVhZGxpbmUgaXMgTWFyY2ggMTUuPC9w
PjxwPkVsaWdpYmxlIGdyb3VwcyBpbmNsdWRlIGNodXJjaGVzLCBob3NwaXRhbHMsIGxpYnJhcmll
cywgcHJpdmF0ZSBzY2hvb2xzLCBjb21tdW5pdHkgZGV2ZWxvcG1lbnQgY29ycG9yYXRpb25zIGFu
ZCBub24tZ292ZXJubWVudGFsIG9yZ2FuaXphdGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBtb25leSBjYW4gYmUg
dXNlZCBmb3Igc2VjdXJpdHktcmVsYXRlZCB0cmFpbmluZyBjb3Vyc2VzLCB0ZXJyb3Jpc20gYXdh
cmVuZXNzIG9yIHByZXBhcmVkbmVzcyBwcm9ncmFtcywgZW5oYW5jaW5nIHNlY3VyaXR5IGVxdWlw
bWVudCBhbmQgY3liZXIgc2VjdXJpdHkuPC9wPjxwPlRoZSBmdW5kaW5nIGlzIHByb3ZpZGVkIHRo
cm91Z2ggYSByZWNlbnRseSBlbmFjdGVkIHN0YXRlIGxhdy4gT2hpbyBFTUEgRXhlY3V0aXZlIERp
cmVjdG9yIFNpbWEgTWVyaWNrIHNheXMgcHJldmVudGl2ZSBtZWFzdXJlcyBhcmUgdGhlIGJlc3Qg
d2F5IHRvIHByb3RlY3QgcGVvcGxlIGFuZCBwcm92aWRlIGEgc2FmZXIgZW52aXJvbm1lbnQuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.