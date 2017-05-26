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States struggle with oversight of online charter schools

By Julie Carr Smyth And Kantele Franko
Associated Press

Published: May 26, 2017 - 02:03 PM
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Celiah Aker works on her business and administrative services class at her desk at home, Monday, Feb. 6, 2017, in Medina, Ohio. Aker is in ninth grade and it is her fifth year at Electronic Classroom of Tomorrow , an online school. As enrollment in online charter schools exploded in recent years, states have struggled to catch up with oversight to ensure that the students taking classes at home via computers get a real education and the "cyber schools" receive the proper amount of public funding. (AP Photo/Tony Dejak)


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