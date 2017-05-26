States struggle with oversight of online charter schools

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVMsIE9oaW86IEFzIGVucm9sbG1lbnQgaW4gb25saW5lIGNoYXJ0ZXIgc2Nob29s
cyBoYXMgc29hcmVkIGFjcm9zcyB0aGUgVS5TLiwgc3RhdGVzIGhhdmUgc3RydWdnbGVkIHRvIGtl
ZXAgdXAgYW5kIHRvIHB1dCBpbiBwbGFjZSByZWd1bGF0aW9ucyBlbnN1cmluZyBzdHVkZW50cyBn
ZXQgYSByZWFsIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgY3liZXIgc2Nob29scyBnZXQgdGhlIHJpZ2h0IGFtb3Vu
dCBvZiBmdW5kaW5nLjwvcD48cD5UaGUgdmlydHVhbCBzY2hvb2xzJiM4MjE3OyBmdXR1cmUgaXMg
b2YgcmVuZXdlZCBpbnRlcmVzdCBzaW5jZSB0aGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIG9mIEVkdWNhdGlvbiBT
ZWNyZXRhcnkgQmV0c3kgRGVWb3MsIGFuIG9ubGluZSBjaGFydGVyIGludmVzdG9yIGFuZCBhZHZv
Y2F0ZSB3aG8gdmlld3MgdGhlbSBhcyBhIHZhbHVhYmxlIG9wdGlvbiBmb3Igc3R1ZGVudHMuPC9w
PjxwPldoaWxlIHNvbWUgcGVyZm9ybSB3ZWxsLCB0aGUgc2VjdG9yIGhhcyBiZWVuIHBsYWd1ZWQg
YnkgYWNjb3VudHMgb2YgcG9vciBwZXJmb3JtYW5jZSwgbWlzbWFuYWdlbWVudCwgZmlzY2FsIG1h
bGZlYXNhbmNlIGFuZCBxdWVzdGlvbmFibGUgc3R1ZGVudCBhdHRlbmRhbmNlIGFuZCBwYXJ0aWNp
cGF0aW9uLjwvcD48cD5OYXRpb25hbCBkYXRhIHNob3cgZW5yb2xsbWVudCBoYXMgdHJpcGxlZCBp
biB0aGUgcGFzdCBkZWNhZGUsIGEgcGVyaW9kIGR1cmluZyB3aGljaCBzY2hvb2wgY2hvaWNlIGFk
dm9jYXRlcyBjb250cmlidXRlZCBhbG1vc3QgJDg5IG1pbGxpb24gdG8gc3RhdGUtbGV2ZWwgY2Ft
cGFpZ25zLjwvcD48cD5UaGUgc2Nob29scyYjODIxNzsgZGVmZW5kZXJzIGFyZ3VlIHRoZXkgc2Vy
dmUgbm9udHJhZGl0aW9uYWwgc3R1ZGVudHMgZGlzc2VydmVkIGJ5IHRyYWRpdGlvbmFsIHB1Ymxp
YyBzY2hvb2xzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.