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In memoriam

Student detained in North Korea is mourned at Ohio hometown funeral

By Dake Kang
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 04:16 PM | Updated: June 23, 2017 - 08:58 AM
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Fred and Cindy Warmbier watch as their son Otto, is placed in a hearse after his funeral, Thursday, June 22, 2017, in Wyoming, Ohio. Otto Warmbier, a 22-year-old University of Virginia student who was sentenced in March 2016 to 15 years in prison with hard labor in North Korea, died this week, days after returning to the United States. (AP Photo/Bryan Woolston)


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