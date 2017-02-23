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Supreme Court won’t hear Ohio man’s Amish hair-cutting case

Associated Press

Published: February 23, 2017 - 01:12 PM | Updated: February 23, 2017 - 03:39 PM
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FILE - In this Oct. 10, 2011, file photo, Samuel Mullet Sr. stands in front of his home in Bergholz, Ohio. The U.S. Supreme Court decided Tuesday, Feb. 21, 2017, not to review Mullet's conviction as leader of a breakaway group prosecuted for hair- and beard-cutting attacks on fellow Amish in 2011, and serving a nearly 11-year sentence in federal prison in Elkton, Ohio. (AP Photo/Amy Sancetta, File)


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