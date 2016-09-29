All CATEGORIES
☰ Menu

Suspect in killings of 4 women called charmer with dark side

By John Seewer and Ann Sanner
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 12:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE  This file photo provided by the Ashland County Sheriff Office shows Shawn M. Grate, arrested Sept. 13, 2016, in Ashland, Ohio. Grate is scheduled to be arraigned Thursday, Sept. 29, 2016, in the killings of two women in Ashland, Ohio, and has pleaded not guilty in the case. Authorities say Grate confessed to killing two other women, one earlier in 2016, and one around 2005, and is charged in the abduction of a woman rescued Sept. 13, 2016, in Ashland, Ohio. (Ashland County Sheriff Office/Ashland Times-Gazette via AP, File)


MORE IN NEWS

magiccity30cut_11
Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City - 9:48 PM

BARBERTON: Jay Graham is a big guy.

rape29cut
Man accused of abducting, raping 9-year-old Massillon girl was convicted of manslaughter before - 9:48 PM
UA’s EXL Center will continue - 9:48 PM
Dad_Shoots_Daughter4f1f2_00
Ohio man charged with killing adult daughter has $4.5M bond - 10:17 PM
Area deaths — Sept. 30, 2016 - 10:17 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next