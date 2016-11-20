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Cleveland

Tamir Rice’s mother remains frustrated 2 years after death

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: November 20, 2016 - 03:47 PM | Updated: November 21, 2016 - 02:50 PM
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In this Sept. 14, 2016, file photo, "Young Black King Tamir" is written on a wooden post near a makeshift memorial at the gazebo where 12-year-old Tamir Rice was fatally shot, outside the Cudell Recreation Center in Cleveland. Samaria Rice, whose 12-year-old son Tamir was fatally shot by a white Cleveland police officer on Nov. 22, 2014, told The Associated Press on Wednesday, Nov. 16, 2016, that she's trying to find a path forward for her family, and working to create a foundation in Tamir's name using part of a $6 million settlement with the city. (AP Photo/Mark Gillispie, File)


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