Tech sergeant released from hospital after air show accident

PHA+REFZVE9OLCBPaGlvOiBBIHRlY2huaWNhbCBzZXJnZWFudCBoYXMgYmVlbiByZWxlYXNlZCBm
cm9tIGEgaG9zcGl0YWwgaG91cnMgYWZ0ZXIgYW4gQWlyIEZvcmNlIFRodW5kZXJiaXJkcyBGLTE2
IGxlZnQgdGhlIHJ1bndheSBhbmQgZmxpcHBlZCBvdmVyIGFmdGVyIGxhbmRpbmcgZHVyaW5nIHBy
ZXBhcmF0aW9uIGZvciBhbiBhaXIgc2hvdyBpbiBPaGlvLjwvcD48cD5UaGUgRGF5dG9uIERhaWx5
IE5ld3MgcmVwb3J0cyBUZWNobmljYWwgU2d0LiBLZW5uZXRoIENvcmRvdmEgd2FzIHJlbGVhc2Vk
IEZyaWRheSBuaWdodC4gVGhlIGpldCYjODIxNztzIHBpbG90LCBDYXB0LiBFcmlrIEdvbnNhbHZl
cywgaGFzIG5vdCBiZWVuIHJlbGVhc2VkIGFzIG9mIFNhdHVyZGF5IGFmdGVybm9vbiwgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIHRoZSBUaHVuZGVyYmlyZHMmIzgyMTc7IFR3aXR0ZXIgZmVlZC4gQXV0aG9yaXRpZXMg
c2FpZCBib3RoIHdlcmUgaW4gZ29vZCBjb25kaXRpb24gYWZ0ZXIgdGhlIGFjY2lkZW50IEZyaWRh
eSBhZnRlcm5vb24gYXQgRGF5dG9uIEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydC48L3A+PHA+VGhlIFRo
dW5kZXJiaXJkcyBkaWQgbm90IHBlcmZvcm0gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIFZlY3RyZW4gRGF5dG9u
IEFpciBTaG93LCBhbmQgdGhlIGFpciBjcmV3IHBvc3RlZCBvbiBUd2l0dGVyIGxhdGUgU2F0dXJk
YXkgYWZ0ZXJub29uIHRoYXQgaXQgd291bGQgbm90IHBlcmZvcm0gU3VuZGF5LjwvcD48cD5UaGUg
Y29tbWFuZGVyIGluIGNoYXJnZSBvZiB0aGUgVGh1bmRlcmJpcmRzIGhhcyBzYWlkIGEgc2FmZXR5
IGJvYXJkIHdpbGwgZGV0ZXJtaW5lIHRoZSBjYXVzZSBvZiB0aGUgJiM4MjIwO21pc2hhcCYjODIy
MTsgdGhhdCBvY2N1cnJlZCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIGFuIGFkdmFuY2UgZmxpZ2h0IGJlZm9yZSB0
aGUgd2Vla2VuZCYjODIxNztzIHNob3dzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.