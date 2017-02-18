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Teen shot at school says positive attitude helps him cope

Associated Press

Published: February 18, 2017 - 05:42 PM
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This Jan. 20 file photo, shows the campus where one student was injured in a shooting and one student was taken into custody shortly after school started at West Liberty-Salem Schools in West Liberty, Ohio. Shooting victim Logan Cole, who required surgery afterward and was hospitalized in Columbus, Ohio, told radio station WBLL in Bellefontaine, Ohio, on Wednesday he's "feeling pretty good" a month later and is glad to be attending classes and other school activities, the Springfield News-Sun reports. (Eric Dietrich/Dayton Daily News via AP)


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