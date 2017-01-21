Thousands rally, march in Ohio cities

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogVGhvdXNhbmRzIG9mIE9oaW9hbnMgaGF2ZSByYWxsaWVkIGFuZCBtYXJj
aGVkIHRoZSBkYXkgYWZ0ZXIgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaW5hdWd1cmF0aW9uLCBtYW55
IHNheWluZyB0aGV5IGZlbHQgdGhlIG5lZWQgdG8gc3RhbmQgdXAgZm9yIHdvbWVuJiM4MjE3O3Mg
cmlnaHRzIGFuZCB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZGl2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5QZW9wbGUgd2l0
aCBhIHJhbmdlIG9mIG1lc3NhZ2VzIHBhY2tlZCBpbnRvIENpbmNpbm5hdGkmIzgyMTc7cyBXYXNo
aW5ndG9uIFBhcmsgdG8gaGVhciBhIHNlcmllcyBvZiBzcGVha2VycyBhbmQgdG8gd2F2ZSBwb3N0
ZXJzIGFuZCBiYW5uZXJzLiBTb21lIHdlcmUgY2FsbHMgZm9yIGxvdmUsIHJlc3BlY3QgYW5kIGVx
dWFsaXR5IHN1Y2ggYXMgJiM4MjIwO01ha2UgQW1lcmljYSBLaW5kIEFnYWluLCYjODIyMTsgd2hp
bGUgb3RoZXJzIHdlcmUgZGlyZWN0ZWQgYWdhaW5zdCBUcnVtcCwgc3VjaCBhcyAmIzgyMjA7Tm90
IE15IFByZXNpZGVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob3VzYW5kcyBtb3JlIHR1cm5lZCBvdXQgaW4g
Q2xldmVsYW5kIG9uIFNhdHVyZGF5LCBhbW9uZyBodW5kcmVkcyBvZiBzdWNoIGV2ZW50cyBhcm91
bmQgdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPlRyYWN5IFNob3dhbHRlciBvZiBMZWJhbm9uIGJyb3VnaHQg
aGVyIDEzLXllYXItb2xkIGRhdWdodGVyIEVsaXphLCBzYXlpbmcgc2hlIHdhbnRzIGhlciBkYXVn
aHRlciB0byBrbm93IHRoYXQgZGlzcmVzcGVjdCB0byB3b21lbiBpcyAmIzgyMjA7bm90IE9LLiYj
ODIyMTsgU2hlIGhvcGVzIFRydW1wIGRvZXMgd2VsbCBhcyBwcmVzaWRlbnQsIGJ1dCBzYXlzIHRo
YXQgJiM4MjIwO3dvbWVuIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGZvcmdvdHRlbi4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.