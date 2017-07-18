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Death row

Three condemned Ohio inmates ask high court to delay executions

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 06:58 PM
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Death row inmate Ronald Phillips, convicted of the 1993 rape and murder of his girlfriend's 3-year-old daughter in Akron (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP)


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