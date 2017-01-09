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Trial to begin for ex-deputy charged in 2 Ohio killings

Associated Press

Published: January 9, 2017 - 03:18 PM
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FILE  In this Dec. 7, 2015 file photo, Joel Jenkins, a former sheriff's deputy in Pike County, Ohio, awaits his arraignment on involuntary manslaughter charges at Pike County Court in Waverly, Ohio. Jenkins is set to go on trial Monday, Jan. 9, 2017, on charges linked to a March 2015 high-speed chase that ended with the fatal on-duty shooting of motorist Robert C. Rooker. Jenkins pleaded not guilty in that shooting, and in what he says was the accidental shooting of a neighbor later that year. (Sara Nealeigh/Chillicothe Gazette via AP, File)


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