Trial to begin for ex-deputy charged in 2 Ohio killings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwLz48cC8+
PHA+V0FWRVJMWSwgT0hJTzogQSBmb3JtZXIgc291dGhlcm4gT2hpbyBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mg
ZGVwdXR5IGluZGljdGVkIGluIHR3byBmYXRhbCBzaG9vdGluZ3MgaXMgc2V0IHRvIGJlZ2luIHRy
aWFsIGluIG9uZSwgZmFjaW5nIGNoYXJnZXMgaW5jbHVkaW5nIG11cmRlciBmb3IgYSBoaWdoLXNw
ZWVkIGNoYXNlIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0aCBhbiBvbi1kdXR5IHNob290aW5nLjwvcD48cD5Gb3Jt
ZXIgUGlrZSBDb3VudHkgZGVwdXR5IEpvZWwgSmVua2lucyBoYXMgcGxlYWRlZCBub3QgZ3VpbHR5
IGluIHRoYXQgTWFyY2ggMjAxNSBzaG9vdGluZyBhbmQgaW4gd2hhdCBoZSBzYXlzIHdhcyB0aGUg
YWNjaWRlbnRhbCBzaG9vdGluZyBvZiBhIG5laWdoYm9yIGxhdGVyIHRoYXQgeWVhci48L3A+PHA+
VHJpYWwgd2FzIHNldCB0byBiZWdpbiBNb25kYXkgaW4gV2F2ZXJseSBvbiB0aGUgY2hhcmdlcyBs
aW5rZWQgdG8gdGhlIHB1cnN1aXQgYW5kIHRoZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBvZiAyNi15ZWFyLW9s
ZCBtb3RvcmlzdCBSb2JlcnQgQy4gUm9va2VyLjwvcD48cD5Db3VydCByZWNvcmRzIGRvbiYjODIx
Nzt0IHNob3cgYSB0cmlhbCBkYXRlIGluIHRoZSBvZmYtZHV0eSBzaG9vdGluZyBvZiBKZW5raW5z
JiM4MjE3OyA0MC15ZWFyLW9sZCBuZWlnaGJvci4gSmVua2lucyBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkg
dG8gaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIGFuZCBvdGhlciBjaGFyZ2VzIGluIHRoYXQgY2Fz
ZS4gSGUgaGFzIHNhaWQgaGUgd2FzIHNob3dpbmcgdGhlIG5laWdoYm9yIGEgZ3VuIGFuZCBpdCBt
aXNmaXJlZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.