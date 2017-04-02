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Trump immigration policies cloud ‘immigrant-friendly’ city

By Dan Sewell
Associated Press

Published: April 2, 2017 - 09:29 PM
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Dancers perform at a Women's Day celebration sponsored by Welcome Dayton in March 2017, in Dayton. President Donald Trump's tough talk and new policies on immigration have cast a cloud over Dayton that's linked its future to attracting and keeping foreign-born residents. The "Welcome Dayton" initiative has helped halt population decline, add well-educated, skilled workers, and revitalize rundown neighborhoods in a Rust Belt city that was reeling from the recession and losing a signature company. (AP Photo/John Minchillo)


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