All CATEGORIES
☰ Menu

Trump’s coal plan unlikely to stop Ohio’s natural gas boom

By John Seewer
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 01:19 PM | Updated: April 3, 2017 - 03:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Construction of the Oregon Clean Energy Center, a natural gas power plant scheduled to open in the summer of 2017, nears completion Monday, April 3, 2017, in Oregon, Ohio. With about a dozen natural gas power plants now being built or developed in Ohio, natural gas is on track to replace coal as Ohio's dominant source of electricity. The Trump administration's move to eliminate environmental restrictions in an effort to help coal isn't likely to stop the shift. (AP Photo/John Seewer)


MORE IN NEWS

Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection

When the little girl with the electric smile and big bows in her hair finally wakes up, she’ll have to figure out how to dance again. But her mother has no doubt she will.

safetytown04_02
Child safety program grows a little more each year
Bob Dyer: Solving the sewer numbers
Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund
Probate Court seeking gently used clothing for senior citizens
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next