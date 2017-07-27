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Trump’s transgender troops ban divides veterans in Congress

By Richard Lardner
Associated Press

Published: July 27, 2017 - 11:18 AM
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A supporter of LGBT rights holds up an "equality flag" on Capitol Hill in Washington, Wednesday during an event held by Rep. Joe Kennedy, D-Mass. in support of transgender members of the, in response to President Donald Trump's declaration that he wants transgender people barred from serving in the U.S. military "in any capacity," citing "tremendous medical costs and disruption." (AP Photo/Jacquelyn Martin)


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