U.S. military: Ohio soldier killed in raid in Afghanistan

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgVS5TLiBtaWxpdGFyeSBzYXlzIGEgMjMteWVhci1vbGQgc29sZGll
ciBmcm9tIE9oaW8gd2FzIGFtb25nIHR3byBBcm15IFJhbmdlcnMga2lsbGVkIGluIGEgcmFpZCBp
biBBZmdoYW5pc3RhbiB3aG8gbWF5IGhhdmUgZGllZCBhcyB0aGUgcmVzdWx0IG9mIGZyaWVuZGx5
IGZpcmUuPC9wPjxwPlRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIERlZmVuc2Ugc2FpZCBGcmlkYXkgdGhhdCBD
YW1lcm9uIFRob21hcywgb2YgS2V0dGVyaW5nLCBpbiBzb3V0aHdlc3QgT2hpbywgd2FzIGtpbGxl
ZCBpbiB0aGUgcmFpZCBXZWRuZXNkYXkgb24gYW4gSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBjb21wb3VuZCBpbiBl
YXN0ZXJuIEFmZ2hhbmlzdGFuLiBUaGUgbWlsaXRhcnkgaXMgaW52ZXN0aWdhdGluZyB0byBzZWUg
aWYgaGUgYW5kIHRoZSBvdGhlciBzb2xkaWVyIHdobyBkaWVkIHdlcmUgYWNjaWRlbnRhbGx5IGtp
bGxlZCBieSBncm91bmQgZmlyZSBmcm9tIEFmZ2hhbiBjb21tYW5kb3Mgb3Igb3RoZXIgQW1lcmlj
YW4gZm9yY2VzLjwvcD48cD5UaG9tYXMmIzgyMTc7IHNpc3RlciByZW1lbWJlcmVkIGhpbSBGcmlk
YXkgYXMgc29tZW9uZSB3aG8gd2FzIGNvbW1pdHRlZCB0byBiZWNvbWluZyBhbiBBcm15IFJhbmdl
ci48L3A+PHA+QXJyYW4gVGhvbWFzLUR1bmxhdmV5LCAyMiwgb2YgSmFja3NvbnZpbGxlLCBOLkMu
LCB0b2xkIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRoYXQgaGVyIGJyb3RoZXIgYWx3YXlzIGhhZCBh
ICYjODIyMDtzZW5zZSBvZiBwdXJwb3NlLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.