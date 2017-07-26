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Death penalty

UPDATE: Witness describes Wednesday’s execution of Ronald Phillips who raped and killed 3-year-old Akron girl in 1993

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: July 26, 2017 - 11:32 AM
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Reneee Mundell, half sister of Sheila Marie Evans, hugs Donna Hudson (right) aunt of Sheila Marie, as they give the victim's response following the execution of Ronald Phillips for aggravated murder, felonious sexual penetration and rape at the Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville on Wednesday. Phillips was executed by lethal injection at 10:43 a.m. for the crimes perpetrated on Sheila Marie. [Adam Cairns/The Columbus Dispatch via AP)


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LUCASVILLE: The killer and rapist of 3-year-old Sheila Marie Evans was pronounced dead at 10:43 a.m. Wednesday, some 24 years after being convicted of her death.

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