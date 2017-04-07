Weather service says 2 low-level tornadoes hit western Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1BSSU5HRklFTEQsIE9ISU86IFRoZSBOYXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2UgaGFzIGNv
bmZpcm1lZCB0aGF0IHR3byB3ZWFrIHRvcm5hZG9lcyB0b3VjaGVkIGRvd24gaW4gd2VzdGVybiBP
aGlvIGFzIHNldmVyZSBzdG9ybXMgcm9sbGVkIHRocm91Z2ggdGhlIHJlZ2lvbiBlYXJsaWVyIHRo
aXMgd2Vlay48L3A+PHA+VGhlIHR3aXN0ZXJzIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQgV2VkbmVzZGF5IGV2ZW5p
bmcgaW4gQ2xhcmsgQ291bnR5IG5lYXIgdGhlIHZpbGxhZ2Ugb2YgRW5vbi4gVGhleSB3ZXJlIHJh
dGVkIEVGLTAsIGluZGljYXRpbmcgd2luZCBzcGVlZHMgYmV0d2VlbiA2NSBtcGggYW5kIDg1IG1w
aC4gIE5vIGluanVyaWVzIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQuPC9wPjxwPk9mZmljaWFscyBzYXkgZGFtYWdl
IHRvIGEgbnVtYmVyIG9mIGJ1aWxkaW5ncyBpbiB0aGUgYXJlYSB3YXMgYXR0cmlidXRlZCBtb3Jl
IHRvIHN0cmFpZ2h0LWxpbmUgd2luZHMgdGhhdCBkYW1hZ2VkIGhvbWVzIGFuZCB0cmVlcy4gQXQg
b25lIGZhcm0sIHJvb2ZpbmcgcGVlbGVkIG9mZiBvZiBiYXJucyBhbmQgd2FzIGJsb3duIGludG8g
YSBob21lLCBkYW1hZ2luZyBpdC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.