Winners announced in 2016 APME newspaper contest in Ohio

PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCB0b29rIGhvbWUgYXdhcmRzIFN1
bmRheSBpbiB0aGUgYW5udWFsIE9oaW8gQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBNZWRpYSBFZGl0b3JzIG5l
d3NwYXBlciBjb21wZXRpdGlvbi48L3A+PHA+UGxhY2luZyB0aGlyZCBpbiB0aGUgc3RhdGUgY29u
dGVzdHMgd2VyZSBBbWFuZGEgR2FycmV0dCwgbmV3cyB3cml0ZXI7IE1pa2UgQ2FyZGV3LCBuZXdz
IHBob3RvIGZvciA8ZW0+U2VsZmllIEAgUk5DPC9lbT47IE1hcmsgSi4gUHJpY2UsIGhlYWRsaW5l
IHdyaXRlcjsgYW5kIHN0YWZmLCBwdWJsaWMgc2VydmljZSBmb3IgJiM4MjIwO0hlcm9pbiAmIzgy
MTI7IEVuZGluZyB0aGUgU2lsZW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdlbmVyYWwgRXhjZWxsZW5jZSBh
d2FyZHMgZm9yIDIwMTYgd2VudCB0byB0aGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2ggYW5kIHRoZSBDYW50
b24gUmVwb3NpdG9yeSBpbiB0aGVpciBjaXJjdWxhdGlvbiBkaXZpc2lvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBD
b2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCB3b24gdGhlIEZpcnN0IEFtZW5kbWVudCBBd2FyZCBmb3Igb3V0c3Rh
bmRpbmcgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGluIHB1cnN1aW5nIGZyZWVkb20gb2YgaW5mb3JtYXRpb24u
IFRoZSBDb2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCB3b24gd2l0aCBpdHMgZW50cnkgJiM4MjIwO1RoZSBDb2x1
bWJ1cyBEaXNwYXRjaCYjODIxNztzIEVmZm9ydHMgdG8gR2FpbiBJbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCB0
aGUgUGlrZSBDb3VudHkgTXVyZGVycyBmb3IgdGhlIHB1YmxpYy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.