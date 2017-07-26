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Death penalty

Witness describes lethal injection of Ronald Phillips for 1993 rape and slaying of 3-year-old Akron girl

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: July 26, 2017 - 11:32 AM | Updated: July 27, 2017 - 01:44 PM
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Reneee Mundell, half sister of Sheila Marie Evans, hugs Donna Hudson (right) aunt of Sheila Marie, as they give the victim's response following the execution of Ronald Phillips for aggravated murder, felonious sexual penetration and rape at the Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville on Wednesday. Phillips was executed by lethal injection at 10:43 a.m. for the crimes perpetrated on Sheila Marie. [Adam Cairns/The Columbus Dispatch via AP)

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