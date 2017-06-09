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Witness says slain Ohio man’s car moved after police gunshot

By Dan Sewell
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 12:31 PM | Updated: June 9, 2017 - 03:32 PM
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Ray Tensing, center, listens to the opening statement by his defense attorney Stewart Mathews during his retrial Thursday, June 8, 2017, at the Hamilton County Courthouse in Cincinnati. During the opening statements in the former University of Cincinnati police officer's retrial, prosecutor Stacey DeGraffenreid told Ohio jurors that evidence will show the 2015 shooting of unarmed black motorist Sam DuBose was clearly murder, while Mathews said Tensing feared for his life. (Cara Owsley/The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


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