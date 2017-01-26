Wounded father says Ohio girl was fatally shot as she hid behind him

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogVGhlIGZhdGhlciBvZiA5LXllYXItb2xkIENpbmNpbm5hdGkgZ2lybCBr
aWxsZWQgYnkgZ3VuZmlyZSBhdCBob21lIHRoaXMgbW9udGggc2F5cyBoZSBhbmQgaGlzIGRhdWdo
dGVyIHdlcmUgc2hvdCBhcyBoZSBzdHJ1Z2dsZWQgd2l0aCBhbiBpbnRydWRlciB3aG8gaGVsZCBh
IGd1biB0byBhIGNoaWxkJiM4MjE3O3MgaGVhZC48L3A+PHA+QWxleCBUaG9tcHNvbiB0ZWxscyBX
WElYLVRWIHRoYXQgaGlzIGRhdWdodGVyIEFsZXhhbmRyZWEgdG9vayBjb3ZlciBiZWhpbmQgaGlt
IGFzIGhlIHRyaWVkIHRvIHdyZXN0bGUgYXdheSB0aGUgYXR0YWNrZXImIzgyMTc7cyBndW4sIGFu
ZCB0aGVuIGhlIGFuZCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIgd2VyZSBoaXQgYnkgZ3VuZmlyZS48L3A+PHA+U2hl
IGRpZWQgYXQgYSBob3NwaXRhbC4gSGVyIDM5LXllYXItb2xkIGZhdGhlciB3YXMgdHJlYXRlZCBm
b3IgZ3Vuc2hvdCB3b3VuZHMuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgbXVsdGlwbGUgcGVvcGxlIHdlcmUg
c2VlbiBlbnRlcmluZyB0aGUgaG9tZSwgYW5kIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgc2Vla2luZyBpbmZvcm1h
dGlvbiBhYm91dCB3aG9ldmVyIGlzIHJlc3BvbnNpYmxlLjwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBzYXlzIHRo
YXQgdGhleSBhcHBhcmVudGx5IHdhbnRlZCBtb25leSBhbmQgZHJ1Z3MgYnV0IHRoYXQgaGUgZG9l
c24mIzgyMTc7dCBzZWxsIGRydWdzLjwvcD48cD5BcmVhIHJlc3RhdXJhdGV1ciBKZWZmIFJ1Ynkg
aXMgb2ZmZXJpbmcgYSAkMTAsMDAwIHJld2FyZCBmb3IgaW5mb3JtYXRpb24gdGhhdCBsZWFkcyB0
byBhIGNvbnZpY3Rpb24gaW4gdGhlIGNhc2UuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.