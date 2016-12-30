All CATEGORIES
☰ Menu

Year in review: A look back at the biggest stories in Ohio in 2016

By John Seewer
Associated Press

Published: December 30, 2016 - 09:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Jan. 25, 2012, file photo, John Glenn poses for a photo during an interview at his office in Columbus, Ohio. Glenn's home state and the nation will begin saying goodbye to the famed astronaut as he lies in state at Ohio's capitol building. A public viewing for the first American to orbit Earth is scheduled to stretch at least eight hours starting at noon on Friday, Dec. 16, 2016, in Columbus. The 95-year-old Glenn died last week. (AP Photo/Jay LaPrete, File)


MORE IN NEWS

onlineyear31cut_01 Phil Long - AP
Year in review: Here’s the Ohio.com articles you clicked on the most in 2016

Thanks to you, our loyal Akron Beacon Journal/Ohio.com readers, these articles rode a wave a clicks to the top in 2016. Based on reader views, here are the top local stories published on Ohio.com in the last year:

metroyear31cut_01
Year in review: A look back at the biggest Akron-area news stories of 2016
media31_01
Majority is unhappy with media; Akron kids want to save us from anti-facts - 11:06 AM
Summa Health bringing in new doctor group to staff its ERs starting New Year’s Day
Missing_Plane_72764.jpg-0a267~11
Search for missing plane that disappeared over Lake Erie with 6 aboard yields no clues
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next