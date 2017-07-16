Youth garden created to educate inner city children

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEFmdGVyIHBsdWNraW5nIGEgcGFpciBvZiBsZWFmeSBiZWV0cyBmcm9tIHRo
ZSBIaWxsdG9wIFlvdXRoIEdhcmRlbiwgRGlhbW9uZCBEZW1tb25zIHRyaWVkIGEgc2xpY2Ugb2Yg
YmVldCBhbG9uZyB3aXRoIGEgY2Fycm90LiBUaGUgOS15ZWFyLW9sZCBsaWNrZWQgdGhlIGJlZXQg
YXMgc2hlIGhlbGQgdGhlIHNtYWxsIGNhcnJvdCBpbiBoZXIgb3RoZXIgaGFuZC48L3A+PHA+QXNr
ZWQgaWYgc2hlIGxpa2VkIHRoZSBiZWV0LCBzaGUgcXVpZXRseSBzYWlkIHllcy4gQXNrZWQgaWYg
aXQgdGFzdGVkIGxpa2UgdGhlIGNhcnJvdCwgc2hlIHNvZnRseSBzYWlkLCAmIzgyMjA7QSBsb3Qu
JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBhIHJ1bGUgaW4gdGhlIGdhcmRlbiwmIzgyMjE7
IHNhaWQgdGhlIGdhcmRlbiYjODIxNztzIGVkdWNhdG9yLCBKYXpteW4gQmVuamFtaW4uICYjODIy
MDtZb3UgaGF2ZSB0byBhdCBsZWFzdCB0cnkgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcm9sZSBvZiB0
aGUgSGlsbHRvcCBZb3V0aCBHYXJkZW4gb24gU291dGggSGlnaGxhbmQgQXZlbnVlIGlzIHRvIGVk
dWNhdGUgaW5uZXIgY2l0eSBjaGlsZHJlbiBhYm91dCBnYXJkZW5pbmcsIGVhdGluZyBoZWFsdGh5
IGFuZCB0cnlpbmcgbmV3IHRoaW5ncy4gVGhlIGdhcmRlbiBpcyBqdXN0IHNvdXRoIG9mIFdlc3Qg
QnJvYWQgU3RyZWV0IG9uIFNvdXRoIEhpZ2hsYW5kIEF2ZW51ZSwgYWNyb3NzIGZyb20gSGlnaGxh
bmQgRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgYSBncmVlbiBoYWxmLWFjcmUg
b2YgYmVldHMgYW5kIHJhZGlzaGVzLCBzdHJhd2JlcnJpZXMgYW5kIHJodWJhcmIsIGFzcGFyYWd1
cyBhbmQgY29ybiBhbmQgc3VuZmxvd2VycyB0aGF0IHByb2R1Y2VzIDUsMDAwIHBvdW5kcyBvZiBw
cm9kdWNlIGVhY2ggeWVhciBpbiBvbmUgb2YgdGhlIEhpbGx0b3AmIzgyMTc7cyBncml0dGllc3Qg
YXJlYXMuIE9uIG9uZSByZWNlbnQgbW9ybmluZywgYSBtYW4gZnJvbSB0aGUgbmVpZ2hib3Job29k
IHNsZXB0IG9uIGEgYmVuY2ggd2l0aGluIGEgY292ZXJlZCBlbmNsb3N1cmUuIFRoZSBnYXJkZW4g
aGFzIGJlZW4gYXJvdW5kIHNpbmNlIDIwMDkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGxpa2Ug
YW4gb2FzaXMgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgSGlsbHRvcCwmIzgyMjE7IHNhaWQgUGVnZ3kg
TXVycGh5LCBhIHN0ZWVyaW5nIGNvbW1pdHRlZSBtZW1iZXIgZm9yIHRoZSBnYXJkZW4uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCBzdGFydGVkIHdpdGggYSBkb2xsYXIgYW5kIGEgcHJheWVyLCYjODIyMTsgTXVy
cGh5IHNhaWQsIGV4cGxhaW5pbmcgdGhhdCBpdCBjb3N0ICQxIHRvIHB1cmNoYXNlIHRoZSBwcm9w
ZXJ0eSBmcm9tIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgbGFuZCBiYW5rLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHBy
YXllciB3YXMgdGhhdCBjaGlsZHJlbiB3b3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIHV0aWxpemUgb3VyIHNwYWNl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCB0aGV5IGhhdmUuIEFib3V0IDYwMCBjaGlsZHJlbiB2aXNpdCB0
aGUgZ2FyZGVuIGVhY2ggeWVhciwgaW5jbHVkaW5nIHN0dWRlbnRzIGZyb20gSGlnaGxhbmQgRWxl
bWVudGFyeSBhbmQgdGhlIENvbHVtYnVzIEJpbGluZ3VhbCBBY2FkZW15LiBPbiBvbmUgcmVjZW50
IG1vcm5pbmcsIGEgZ3JvdXAgdmlzaXRlZCBmcm9tIHRoZSBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIERlZmVu
c2UgRnVuZCYjODIxNztzIEZyZWVkb20gU2Nob29sIGF0IEhpZ2hsYW5kLCBhIHN1bW1lciBhbmQg
YWZ0ZXItc2Nob29sIGxpdGVyYWN5IHByb2dyYW0gdGhhdCBhbHNvIGluY2x1ZGVzIG90aGVyIHRo
aW5ncywgc3VjaCBhcyB2aXNpdGluZyBnYXJkZW5zLjwvcD48cD5CZW5qYW1pbiBhbmQgb3RoZXJz
IHRlYWNoIHRoZSBraWRzIGhvdyB0byBwbGFudCByYWRpc2ggc2VlZHMgYW5kIGhvdyB0byBwdWxs
IGJlZXRzLiBTaGUgdGVhY2hlcyB0aGVtIGRpZmZlcmVudCB3YXlzIHRoZSB2ZWdldGFibGVzIGNh
biBiZSB1c2VkLCBpbmNsdWRpbmcgY29tYmluaW5nIHR3byByb2FzdGVkIGJlZXRzIGluIGEgcHVy
cGxpc2ggZGlwIG9mIGNoaWNrcGVhcywgb2xpdmUgb2lsLCBnYXJsaWMsIGxlbW9uIGFuZCB6dWNj
aGluaS48L3A+PHA+VGhlIGtpZHMgc2Nvb3BlZCBpdCB1cCB3aXRoIHRvcnRpbGxhIGNoaXBzIGFu
ZCBzZWVtZWQgdG8gbGlrZSBpdC4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgYWxyZWFkeSBpbnRlcmVz
dGVkIGluIHRyeWluZyBpdCwmIzgyMjE7IEJlbmphbWluIHNhaWQgb2YgbmV3IHRoaW5ncy48L3A+
PHA+SG93IHByb2R1Y2UgaXMgZ3Jvd24gPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ncmFtIGlzIGZ1bmRlZCBieSBz
cG9uc29ycyBzdWNoIGFzIEJhdHRlbGxlLCB0aGUgVW5pdGVkIFdheSBvZiBDZW50cmFsIE9oaW8s
IHRoZSBGcmFua2xpbiBDb3VudHkgRmFybSBCdXJlYXUgYW5kIGEgY2l0eSBjb21tdW5pdHkgZ2Fy
ZGVuIGdyYW50LiBUaGUgTWlkLU9oaW8gRm9vZCBCYW5rIGdhdmUgYSBncmFudCB0aGlzIHllYXIg
dG8gaGVscCB0aGUgZ2FyZGVuIG9wZXJhdGUgeWVhci1yb3VuZC4gU3RyYWRlciYjODIxNztzIEdh
cmRlbiBDZW50ZXJzIGFuZCB0aGUgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IEV4dGVuc2lvbiBwcm92
aWRlIGluLWtpbmQgc2VydmljZXMuIEJlbmphbWluIGlzIHRoZSBvbmx5IGZ1bGwtdGltZSBlbXBs
b3llZS48L3A+PHA+TGVhaCBCcnVkbm8gaXMgYSBwYXJ0LXRpbWUgZW1wbG95ZWUsIGFuIGludGVy
biB3aG8gaGVscHMgQmVuamFtaW4uIFNoZSBncmV3IHVwIG9uIGEgZmFybSBuZWFyIEFtZXN2aWxs
ZSBpbiBBdGhlbnMgQ291bnR5LCBhbmQgd2FudGVkIHRvIGhlbHAgdGVhY2gga2lkcyB3aG8gYXJl
IHVuZmFtaWxpYXIgd2l0aCBob3cgcHJvZHVjZSBpcyBncm93bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBh
c2sgYSBsb3Qgb2Yga2lkcyB3aGVyZSBjYXJyb3RzIGNvbWUgZnJvbSwgdGhleSBzYXksICYjODIx
NjtGcm9tIHRoZSBncm9jZXJ5IHN0b3JlLCYjODIyMTsmIzgyMTc7IHNhaWQgQnJ1ZG5vLCBhIDIx
LXllYXItb2xkIE9oaW8gVW5pdmVyc2l0eSBncmFkdWF0ZS48L3A+PHA+U2hlIHNhaWQgdGhhdCBw
ZW9wbGUgc29tZXRpbWVzIHRha2UgZmxvd2VycyBhbmQgdmVnZXRhYmxlcyBmcm9tIHRoZSBnYXJk
ZW4sIGJ1dCBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgY29tbW9uIG9jY3VycmVuY2UuPC9wPjxwPkdl
b2ZmIFBoaWxsaXBzLCBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIEhpZ2hsYW5kIFdlc3QgQ2l2aWMgQXNzb2Np
YXRpb24sIHNhaWQgdGhlIEdyZWF0ZXIgQ29sdW1idXMgR3Jvd2luZyBDb2FsaXRpb24sIG9mIHdo
aWNoIHRoZSBnYXJkZW4gaXMgYSBtZW1iZXIsIGRpc3RyaWJ1dGVzIGZsb3dlcnMgdG8gcmVzaWRl
bnRzIGZyb20gdGhlIGdhcmRlbiBzaXRlLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIGdyZWF0IGFkZGl0
aW9uIHRvIHRoZSBuZWlnaGJvcmhvb2QsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIG9mIHRoZSBnYXJkZW4uICYj
ODIyMDtJdCBnaXZlcyB0aGUga2lkcyBzb21ldGhpbmcgdG8gZG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCBn
YXZlIERpYW1vbmQgRGVtbW9ucyBsb3RzIHRvIGRvLiBTaGUgbGVkIGEgdmlzaXRvciB0byBhIGZl
bmNlIGFsb25nIFNvdXRoIEhpZ2hsYW5kIEF2ZW51ZSwgd2hlcmUgc2hlIGhhZCBwbGFudGVkIGEg
c3VuZmxvd2VyIHNlZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hpY2ggb25l
IGlzIG1pbmUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCBhcyBzaGUgbG9va2VkIGFtb25nIHRoZSB5ZWxsb3cg
Zmxvd2VycyBlbWVyZ2luZyBmcm9tIHRoZSBncmVlbmVyeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgy
MTc7cmUgZ29pbmcgdG8gYmUgYmlnZ2VyIHRoYW4gbWUuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.