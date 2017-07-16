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Education

Youth garden created to educate inner city children

By Mark Ferenchik
Columbus Dispatch

Published: July 16, 2017 - 08:39 PM
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In this June 29, 2017, photo, Jazmyn Benjamin watches Diamond Demmons, 9, pulls beets during the Children's Defense Fund Freedom Schools program at Highland Elementary at the Highland Youth Garden in the Hilltop neighborhood of Columbus, Ohio. (Kyle Robertson/The Columbus Dispatch via AP)


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