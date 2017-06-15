All CATEGORIES
☰ Menu

Election

Only three contested races in September primary; New Franklin’s first mayor stepping down

By Rick Armon and Paula Schleis
Beacon Journal staff writers

Published: June 15, 2017 - 03:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

New Franklin Mayor Al Al Bollas talks about the many lake attractions from his pontoon boat on in this June 14, 2016, file photo in New Franklin. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

cats16_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event

TWINSBURG TWP.: The Humane Society of Summit County is overrun with animals and will host a special adoption event Saturday.

vigil16cut_05
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting
barbpark_01
Barberton focus on the parks: More organized kids activities, neighborhood concerts
huntington16_03
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end
Stow-based Hope Homes goes out of business
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next