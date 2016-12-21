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People in the news — compiled Dec. 21

Published: December 21, 2016 - 10:48 PM
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Mark Zuckerberg, chairman and CEO of Facebook, speaks at the CEO summit during the annual Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) forum, Nov. 19 in Lima, Peru. Zuckerberg unveiled his new artificial intelligence assistant named "Jarvis" in a Facebook post on Dec. Monday. (AP Photo/Esteban Felix)


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