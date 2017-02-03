All CATEGORIES
☰ Menu

People in the news — compiled Feb. 3

Published: February 3, 2017 - 09:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 12, 2012 photo, Patton Oswalt (left) and his wife Michelle Eileen McNamara arrive at the 17th Annual Critics' Choice Movie Awards in Los Angeles. Oswalt says coroners officials have told him that his wife died last year from a combination of prescription medications and an undiagnosed heart condition. His statement, released by a publicist, says coroners officials have informed him that the blockages, combined with her taking the medications Adderall, Xanax and the pain medication fentanyl, caused his wifes death in April 2016. McNamara died April 21 in her sleep at age 46. (AP Photo/Matt Sayles)


MORE IN NEWS

ljff04cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
LeBron James Family Foundation surprises East JROTC with uniform drop - 9:43 PM

t East Community Learning Center’s annual winter sports assembly, five students in the school’s Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC) program kicked the event off with a drill routine.

helprefuge05cut_02
How to Volunteer: The International Institute of Akron - 9:42 PM
firechief04cut
Richfield fire chief resigns over drunken driving charge, makes $53,000 in final months on leave - 9:42 PM
UA president talks to international students about new immigration orders - 9:42 PM
Kent State will air Super Bowl ad in Cleveland market - 8:18 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next