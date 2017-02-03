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People in the news — compiled Feb. 3

Published: February 3, 2017 - 09:35 PM
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In this Jan. 12, 2012 photo, Patton Oswalt (left) and his wife Michelle Eileen McNamara arrive at the 17th Annual Critics' Choice Movie Awards in Los Angeles. Oswalt says coroners officials have told him that his wife died last year from a combination of prescription medications and an undiagnosed heart condition. His statement, released by a publicist, says coroners officials have informed him that the blockages, combined with her taking the medications Adderall, Xanax and the pain medication fentanyl, caused his wifes death in April 2016. McNamara died April 21 in her sleep at age 46. (AP Photo/Matt Sayles)


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