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People in the news — compiled Jan. 27

Published: January 27, 2017 - 09:57 PM
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In this May 16, 2016 photo, actress Mischa Barton poses for photographers upon arrival at the screening of the film Loving at the 69th Cannes film festival in southern France. Sgt. Enrique Manduga of the Los Angeles County Sheriffs Department tells The Associated Press deputies and emergency responders found Barton at a West Hollywood apartment following a report of a woman yelling on Thursday. Barton was taken to a hospital. (AP Photo/Lionel Cironneau)


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