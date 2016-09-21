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People in the news — Sept. 21

Published: September 21, 2016 - 10:05 PM
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In this June 24, 2008 photo, Shawty Lo arrives at the BET Awards in Los Angeles. Authorities say rapper Shawty Lo, whose real name is Carlos Walker, has been killed in a fiery car crash before dawn Wednesday on a freeway near southwest Atlanta. (AP Photo/Matt Sayles)


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