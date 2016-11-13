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Pets, animal lovers raise funds for One of a Kind Pet Rescue at Whiskers & Tales bash

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: November 13, 2016 - 09:22 PM
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Zed Edgar of Akron and Elliot one of the adoptable animals pose for a photo at the One of a Kind Pet Rescue's Whiskers & Tales Bash on Friday at the Hilton Akron/ Fairlawn in Akron. Guests enjoyed dinner music raffle silent and live auction and the chance to interact with a adoptable pet. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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