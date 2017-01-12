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Crafters create pink ‘pussyhats’ for women’s march

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: January 12, 2017 - 10:28 AM | Updated: January 12, 2017 - 03:59 PM
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Mary Bethel (right) and her daughter, Kazia, 10, stitch pink hats that will be distrubuted to participants in the Women's March on Washington as part of a nationwide effort called the Pussyhat Project. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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