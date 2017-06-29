All CATEGORIES
• Akron Beacon Journal
☰ Menu

In Congress: House GOP backs bills to crack down on illegal immigration; panels demand billions more for defense than Trump requested

By Matthew Daly
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 07:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this April 15, 2017 file photo, President Donald Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla. Two House Democrats want to compel the Air Force to detail how much has been spent on trips that President Donald Trump has made to his Florida estate and other properties that he and his family own. (AP Photo/Alex Brandon)


MOST POPULAR

MORE IN NEWS

green30cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store

GREEN: Some residents are mad about plans to build restaurants and a specialty grocery store near their homes on land originally designated for offices and medical facilities.

cameras30cut_01
Body-worn police cameras to hit Akron streets in July
scicamp30_01
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun
fourth30web
Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you
victims29cut
One month, one block, two Akron homicides and three others shot, police say