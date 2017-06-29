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In Congress: House GOP backs bills to crack down on illegal immigration; panels demand billions more for defense than Trump requested

By Matthew Daly
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 07:33 PM
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In this April 15, 2017 file photo, President Donald Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla. Two House Democrats want to compel the Air Force to detail how much has been spent on trips that President Donald Trump has made to his Florida estate and other properties that he and his family own. (AP Photo/Alex Brandon)


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