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Political perspective

A reporter’s perspective: Trump fans led me astray and kept me honest

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: January 17, 2017 - 08:00 PM
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Conspiracy Theorist Joann Jessie, in this October 2016 photo, is convinced that the Clinton's have killed and will kill again if Hillary becomes president. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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