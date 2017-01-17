By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer
A reporter’s perspective: Trump fans led me astray and kept me honest January 18,2017 04:13 AM GMT Doug Livingston Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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