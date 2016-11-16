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Akron lawmaker gives Summit County a voice in statehouse leadership

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 09:33 PM | Updated: November 18, 2016 - 08:48 AM
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Emilia Sykes (left) Democratic incumbent candidate for state representative and her father Vernon Sykes, Democratic candidate for state senate and campaign volunteer John Mobley react to early absentee votes that have them ahead in their races during their watch party for election results at Jilly's Music Room Tuesday, Nov. 8, 2016 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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