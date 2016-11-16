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Akron lawmaker gives Summit County a voice in statehouse leadership

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 09:33 PM
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