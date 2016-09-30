Hillary Clinton coming to Akron on Monday for voter registration event

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Beacon Journal staff report

Published: September 30, 2016 - 06:28 PM | Updated: September 30, 2016 - 06:30 PM

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