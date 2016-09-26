All CATEGORIES
☰ Menu

Trump’s tone, rhetoric drives Clinton supporters home from local Democratic watch event on debate night

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: September 26, 2016 - 09:02 PM | Updated: September 27, 2016 - 12:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Democrats making introductions at Steelworkers union hall in Akron ahead of Trump-Clinton debate Monday night. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN NEWS

brandon27_2 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Homeless man sentenced to 2 years in prison for sexually assaulting woman in Burger King restroom in Akron

Since she was sexually assaulted in the bathroom of a Burger King, she no longer uses a public rest­room without having someone stand guard outside the door.

gopcut26_01
Local Republicans’ party atmosphere gives way to examination of Trump and Clinton debate performances at watch event
debate27cut_01
Clinton, Trump clash over their pasts and their plans in ferocious opening debate
cavs27cut_10
Bob Dyer: Rooting for the Cavs to stay hungry, my friend
Family sues Akron police for killing unarmed man William Lemmon they suspected of robbery

MOST POPULAR