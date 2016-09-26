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Trump’s tone, rhetoric drives Democrats home on debate night

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: September 26, 2016 - 09:02 PM | Updated: September 27, 2016 - 03:14 AM
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Democrats making introductions at Steelworkers union hall in Akron ahead of Trump-Clinton debate Monday night. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)

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