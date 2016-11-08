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Trump supporter claims he was intimidated at polling location before Akron police asked him to leave

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 10:47 AM | Updated: November 8, 2016 - 04:37 PM
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Donald Trump supporter Ian Erne (right) vents with volunteer Dantanio Parmer (left) as Rev. Gregory Harrison with Pastors for Peaceful Elections observes. The local men talked outside a polling location at Helen Arnold before Akron police told Erne to leave. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)

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