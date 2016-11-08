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Trump supporter claims he was intimidated at polling location before Akron police asked him to leave

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 10:47 AM | Updated: November 8, 2016 - 01:12 PM
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Akron patrolmen Jeff Ludle (left) orders Donald Trump supporter Ian Erne to take his campaigning off the premises at Helen Arnold Community Learning Center as voting began Tuesday morning. Erne originally called the place, claiming and voters had been intimidated by Democrats. Police thought otherwise. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)

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