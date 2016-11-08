Trump supporter claims he was intimidated at polling location before Akron police asked him to leave

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlLCBvbiB0aGVpciB0aGlyZCB2aXNpdCBiZWZvcmUgOSBhLm0uLCB0b2xk
IGEgRG9uYWxkIFRydW1wIHN1cHBvcnRlciB0byBsZWF2ZSB0aGUgcGFya2luZyBsb3Qgb3V0c2lk
ZSBhIHBvbGxpbmcgbG9jYXRpb24gd2hlcmUgaGUgYW5kIERlbW9jcmF0cyBoYWQgYmVlbiBhcmd1
aW5nIHJlcGVhdGVkbHkgb24gRWxlY3Rpb24gRGF5LjwvcD48cD5JYW4gRXJuZSwgNDUsIG9mIFJ1
c3NlbGwgQXZlbnVlLCBzYWlkIGhlIHdhcyB0aGUgdmljdGltIG9mIHZvdGVyIGludGltaWRhdGlv
bi4gQnV0IHBvbGljZSBkZXRlcm1pbmVkIHRoYXQgaGUsIG5vdCB0aGUgRGVtb2NyYXRzIGhlIGFj
Y3VzZWQgb2YgcmlwcGluZyBHT1AgZmxpZXJzIG91dCBvZiB2b3RlcnMgaGFuZHMsIHdhcyB0aGUg
cHJvYmxlbS48L3A+PHA+SW4gYSByZWQgRi0xNTAgcGlja3VwIHRydWNrIHdpdGggYSBUcnVtcCBz
dGlja2VyIG9uIHRoZSBiYWNrIHdpbmRvdywgdGhlIHNlbGYtZGVzY3JpYmVkIE1hcmluZSB2ZXRl
cmFuIHB1bGxlZCBpbnRvIHRoZSBwYXJraW5nIGxvdCBhdCBIZWxlbiBBcm5vbGQgQ29tbXVuaXR5
IExlYXJuaW5nIENlbnRlciBhdCA2IGEubS4gVGhlIGVsZW1lbnRhcnkgc2Nob29sLCBsaWtlIG1h
bnkgaW4gdGhlIGNpdHksIGNhbmNlbGVkIGNsYXNzZXMgdG9kYXkgdG8gaG9zdCB2b3RpbmcuPC9w
PjxwPkVybmUsIHdobyBzYWlkIGhlIGxpdmVkIGluIERldHJvaXQgZm9yIDI2IHllYXJzIGFuZCAm
IzgyMjA7c2F3IHdoYXQgRGVtb2NyYXRzIGRpZCB0byB0aGF0IGNpdHkmIzgyMjE7LCBzdGFrZWQg
YSBmb3VyLWZvb3QgeWFyZCBzaWduIGluIHRoZSBncmFzcyBiZXNpZGUgaGlzIHRydWNrLiBJdCBy
ZWFkICYjODIyMDtHZXQgWW91ciBTbGF0ZSBDYXJkIEhlcmUmIzgyMjE7IGFuZCBjYXJyaWVkIHRo
ZSBSZXB1YmxpY2FuIFBhcnR5IGxvZ28uPC9wPjxwPldlYXJpbmcgYSBsYXJnZSAmIzgyMjA7Vm90
ZSBSZXB1YmxpY2FuJiM4MjIxOyBidXR0b24gb24gaGlzIGJyaWdodCBvcmFuZ2UgaG9vZGVkIHN3
ZWF0c2hpcnQsIGhlIHRoZW4gYmVnYW4gcGFzc2luZyBvdXQgUmVwdWJsaWNhbiBmbGllcnMgYXMg
dm90ZXJzIGFycml2ZWQgYXJvdW5kIDcgYS5tLiA8L3A+PHA+QSBzbWFsbCBnYXRoZXJpbmcgb2Yg
RGVtb2NyYXQgc3VwcG9ydGVycywgYWxzbyBoYW5kaW5nIG91dCBsaXRlcmF0dXJlLCBtb25pdG9y
ZWQgaGlzIGJlaGF2aW9yLiBNb3JlIHNvb24gYXJyaXZlZC48L3A+PHA+RXJuZSBjYWxsZWQgdGhl
IHBvbGljZSB0d2ljZS48L3A+PHA+VGhlIGZpcnN0IHRpbWUsIHBhdHJvbG1hbiBNYXJ2aW4gTXVy
cGh5ICYjODIxMjsgd2hvIHJlc3BvbmRlZCB0byBhbGwgdGhyZWUgY2FsbHMgVHVlc2RheSBtb3Ju
aW5nICYjODIxMjsgc2FpZCBFcm5lIGFuZCBEZW1vY3JhdHMgd2VyZSB0b28gY2xvc2UgdG8gdGhl
IHBvbGxpbmcgbG9jYXRpb24uIEhlIGZvdW5kIHRoZW0gc3F1YWJibGluZyBhbmQgYWR2aXNlZCBi
b3RoIHBhcnRpZXMgdG8gc3RheSBiZWhpbmQgdGhlIG9yYW5nZSBjb25lcyBwbGFjZWQgMTAwIGZl
ZXQgZnJvbSB0aGUgZG9vcnMgYXQgSGVsZW4gQXJub2xkLiBUaGUgc2Vjb25kIGNhbGwgY2FtZSBh
ZnRlciBFcm5lIHNhaWQgYSBtYW4sIHdobyB3b3VsZCBub3QgaWRlbnRpZnkgaGltc2VsZiB0byB0
aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIHN0b29kIG5lYXJieSBhbmQgdG9vayBwaWN0dXJlcyBhcyBoZSBk
aXN0cmlidXRlZCB0aGUgZmxpZXJzLjwvcD48cD5BIHJlcG9ydGVyIGFycml2ZWQgYXJvdW5kIDg6
MzAgYS5tLiB0byBvYnNlcnZlIEVybmUgaGFuZGluZyBhIGZsaWVyIHRocm91Z2ggdGhlIGZyb250
IHdpbmRvdyBhIGNhci4gSW1tZWRpYXRlbHksIGEgeW91bmcgRGVtb2NyYXQgcmFuIHVwIHRvIHRo
ZSBjYXIsIGluZm9ybWVkIHRoZSBkcml2ZXIgdGhhdCBFcm5lIGlzIGEgVHJ1bXAgc3VwcG9ydGVy
IGFuZCBleGNoYW5nZWQgdGhlIFJlcHVibGljYW4gZmxpZXIgd2l0aCBhbm90aGVyIGNhcnJ5aW5n
IHRoZSBuYW1lcyBvZiBsb2NhbCBEZW1vY3JhdGljIGNhbmRpZGF0ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGF0JiM4MjE3O3Mgdm90ZXIgaW50aW1pZGF0aW9uLCBhbmQgeW91IGtub3cgaXQsJiM4MjIxOyBF
cm5lIHllbGxlZC4gJiM4MjIwO1RoZXNlIHBlb3BsZSBhcmUgbWlzZ3VpZGluZyBwZW9wbGUgYW5k
IHRyeWluZyB0byBzdXBwcmVzcyB0aG91Z2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RXJuZSwgYSB3aGl0ZSBt
YW4gYW5kIHRoZSBvbmx5IGtub3duIFJlcHVibGljYW4gaW4gYSBwYXJraW5nIGxvdCB3aXRoIG1v
cmUgdGhhbiBhIGRvemVuIG1pbm9yaXRpZXMsIGJlY2FtZSB1bm5lcnZlZCBhdCB0aW1lcy48L3A+
PHA+SGUgbGFzaGVkIG91dCBhdCB0aGUgY3Jvd2QgdGhhdCBzdXJyb3VuZGVkIGFuZCBzdGFyZWQg
YXQgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgdGFrZXMgMTAwIG9mIHlvdSBwZW9wbGUgdG8gZG8gd2hh
dCBJJiM4MjE3O20gZG9pbmcsJiM4MjIxOyBFcm5lIHNhaWQuIFRoZSBjcm93ZCBicmlzdGxlZCBh
dCB0aGUgJiM4MjIwO3lvdSBwZW9wbGUmIzgyMjE7IGNvbW1lbnQsIHRvIHdoaWNoIEVybmUgc2Fp
ZCBoZSB3YXMgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZWlyIHBvbGl0aWNhbCBhZmZpbGlhdGlvbiBhcyBEZW1v
Y3JhdHMgYW5kIG5vdCB0aGUgY29sb3Igb2YgdGhlaXIgc2tpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBo
ZWFyIHRoZSByYWNpc20gY29taW5nIG91dCBvZiB0aGlzIG1hbiYjODIxNztzIG1vdXRoLCYjODIy
MTsgc2FpZCBCaWxseSBTb3VsZSwgYSBjb21tdW5pdHkgcmVsYXRpb25zIGFzc2lzdGFudCBpbiB0
aGUgTWF5b3ImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYW5kIGxlYWRlciBvZiBBa3JvbiBQZWFjZW1ha2Vycy4g
U291bGUgc2FpZCBoZSB3YXMgcHJlc2VudCB0byBrZWVwIHRoZSBwZWFjZSBhbmQgZW5zdXJlIHRo
YXQgdm90ZXJzIGRpZCBub3QgZmVlbCB0aHJlYXRlbmVkIGFzIHRoZXkgZW50ZXJlZCB0aGUgcG9s
aW5nIGxvY2F0aW9uIGluIHRoZSBwcmVkb21pbmFudGx5IGJsYWNrIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+
PHA+U291bGUgb3JnYW5pemVkIGEgZ3JvdXAgb2YgbG9jYWwgY2xlcmd5IHdobyB0cmF2ZXJzZWQg
dGhlIGNpdHkgdG8gdXBob2xkIGNpdmlsaXR5IGF0IHRoZSBwb2xscy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
bGlrZSB0byBzZWUgd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBSZXYuIEdyZWdv
cnkgSGFycmlzb24sIHdobyBhcnJpdmVkIHdlYXJpbmcgYSBwb3dkZXIgYmx1ZSBULXNoaXJ0IGNh
cnJ5aW5nIHRoZSBncm91cCYjODIxNztzIG1lc3NhZ2U6ICYjODIyMDtQYXN0b3JzIGZvciBQZWFj
ZWZ1bCBFbGVjdGlvbnMmIzgyMjE7LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYW4g
aXNzdWUsIEkmIzgyMTc7bSBoZXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBIYXJyaXNvbiwgd2hvIEVybmUgYWNj
dXNlZCBvZiBibG9ja2luZyB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiB5YXJkIHNpZ24uICYjODIyMDtPdXIgam9i
IGlzIHRvIGJlIHBlYWNlZnVsIGFuZCBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCBjaXZpbGl0eSBpcyB0aGUgb3Jk
ZXIgb2YgdGhlIGRheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBzaG91bGQgaGF2ZSB0aGUgcmln
aHQgdG8gZnJlZSBzcGVlY2ggYW5kIG5vIG9uZSBzaG91bGQgc3RhbmQgaW4gdGhlIHdheSBvZiB2
b3RlcnMsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNvdWxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0b3RhbGx5IGFncmVlIHdp
dGggdGhhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRXJuZSwgd2hvIHdhcyBhbWljYWJsZSB3aXRoIHNvbWUgRGVt
b2NyYXRzIGFuZCBhcmd1bWVudGF0aXZlIHdpdGggb3RoZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCBn
dXkmIzgyMTc7cyBiZWVuIG1ha2luZyBhIGJpZyBzdGluayBhYm91dCwgdGFraW5nIG15IHBpY3R1
cmUgYWxsIGRheSwmIzgyMjE7IEVybmUgc2FpZCwgcG9pbnRpbmcgdG8gYSB3aGl0ZSBtYW4sIHdo
byB0b2xkIGEgcmVwb3J0ZXIgdGhhdCBoZSBhcHByZWNpYXRlcyB3aGF0IGpvdXJuYWxpc3RzIGRv
IGJ1dCB3b3VsZCBub3QgaWRlbnRpZnkgaGltc2VsZi48L3A+PHA+UGF0cm9sbWFuIEplZmYgTHVk
bGUgam9pbmVkIHR3byBvdGhlciBBa3JvbiBvZmZpY2VycyBvbiB0aGUgdGhpcmQgdmlzaXQgdG8g
dGhlIHBvbGxpbmcgbG9jYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3ZXJlIHRvbGQgdG8ga2VlcCBh
biBleWUgb24gdGhlIHBvbGxpbmcgbG9jYXRpb25zIHRvZGF5LCYjODIyMTsgTHVkbGUgc2FpZC48
L3A+PHA+QWZ0ZXIgaGUgYXJyaXZlZCBvbiBzY2VuZSwgdGhpcyB0aW1lIGFmdGVyIGEgd2l0bmVz
cyBjYWxsZWQgZnJvbSBpbnNpZGUgdGhlIHBvbGxpbmcgbG9jYXRpb24sIEx1ZGxlIGRldGVybWlu
ZWQgdGhhdCBFcm5lJiM4MjE3O3MgcHJlc2VuY2Ugd2FzIGNhdXNpbmcgdG9vIG11Y2ggb2YgYSBk
aXNydXB0aW9uIHRvIHRoZSB2b3RpbmcgcHJvY2Vzcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRvbiYjODIx
Nzt0IHdhbnQgYW55IHByb2JsZW1zIGF0IGFueSBvZiB0aGUgcG9sbGluZyBsb2NhdGlvbnMsJiM4
MjIxOyBMdWRsZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3QgbWluZCBpZiBwZW9wbGUgYXJl
IHBhc3Npbmcgb3V0IGxpdGVyYXR1cmUuIEJ1dCBpZiBwZW9wbGUgYXJlIGNhbGxpbmcgYW5kIGNv
bXBsYWluaW5nIHRoYXQgeW91IGFyZSBjYXVzaW5nIGEgcHJvYmxlbSAuLi4gdGhlbiB5b3UgbmVl
ZCB0byBsZWF2ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkx1ZGxlIGFuZCB0aGUgb3RoZXIgb2ZmaWNlcnMgb3Jk
ZXJlZCBFcm5lIHRvIG1vdmUgaGlzIGNhbXBhaWduaW5nIHRvIHRoZSBzaWRld2Fsay4gRXJuZSBx
dWlja2x5IGNvbXBsaWVkLCB1bmVhcnRoaW5nIGhpcyB5YXJkIHNpZ24gYW5kIHRvc3NpbmcgaXQg
aW4gdGhlIGJhY2sgb2YgaGlzIHRydWNrIGJlZm9yZSBkcml2aW5nIGF3YXkuPC9wPjxwPkRvdWcg
TGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7QUJKRG91ZyZuYnNw
OzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.