All CATEGORIES
☰ Menu

Trump supporter claims he was intimidated at polling location before Akron police asked him to leave

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 10:47 AM | Updated: November 8, 2016 - 04:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Donald Trump supporter Ian Erne (right) vents with volunteer Dantanio Parmer (left) as Rev. Gregory Harrison with Pastors for Peaceful Elections observes. The local men talked outside a polling location at Helen Arnold before Akron police told Erne to leave. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

voting09cut_web Leah Klafczynski - AKRON BEACON JOURNAL
Election Day 2016: What’s happening at the polls? Akron-area voters share their experiences - 4:47 PM

Election Day 2016 is upon us. Polls opened at 6:30 a.m. Tuesday and will remain open until 7:30 p.m.

ballots08cut_01
Near record number of voters cast early ballots in Summit County
wolf08mapjpeg
ODOT closing I-76/77 exit ramp to Wolf Ledges
kenmore08cut_02
Former Mayor Don Plusquellic makes plea to save Kenmore High School at community meeting
ballots08cut_02
Your Election Day checklist

MOST POPULAR