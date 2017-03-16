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2 federal judges find new Trump travel ban discriminatory

By Ben Nuckols
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 10:38 AM | Updated: March 16, 2017 - 12:28 PM
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Attorney General of the District of Columbia Karl Racine speaks at a press conference Wednesday, March 15, 2017, in Honolulu. (AP Photo/Marco Garcia)


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