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2 Republican senators won’t support DeVos nomination

By Maria Danilova
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 04:17 PM
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FILE - In this Jan. 17, 2017 file photo, Education Secretary-designate Betsy DeVos testifies on Capitol Hill in Washington at her confirmation hearing before the Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee. DeVos bid to become education secretary could be in trouble. Two Republican senators, Susan Collins of Maine and Lisa Murkowski of Alaska, announced their opposition to DeVos in speeches on the Senate floor Wednesday, Feb. 1, 2017. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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